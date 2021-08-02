В Алматинской области BMW вылетел с моста в БАК

В Алматинской области водитель автомашины BMW не справился с управлением, пробил ограждение и упал с моста, сообщает zakon.kz.

2 августа водитель автомашины BMW следовал по автодороге Кайназар-БАК в северном направлении. Не доезжая до БАКа, совершил наезд на ограждение моста и вылетел в водоканал, - прокомментировали инцидент в департаменте полиции Алматинской области.

Пострадала 31-летняя пассажирка BMW. Водитель скрылся.

В настоящее время детали происшествия выясняются, личность водителя устанавливают, - рассказали полицейские.