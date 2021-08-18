Жители одного из больших ЖК перекрыли дорогу в Алматы

В Алматы жители одного из больших жилых комплексов - ЖК "Премьера" - перекрыли дорогу, сообщает zakon.kz.

Видео с места опубликовали в Instagram-пабликах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kris P Brothers️️️ (@kris_p_brothers)

ЖК "Премьера". Отключили самый большой комплекс города от электричества. Люди вышли на проезжую часть и перекрыли дорогу. Говорят: "Мы платим все, а долг 96 млн". Кто прав? - говорится в описании к ролику.

В ТОО "АлматыЭнергоСбыт" назвали причину, по которой в ЖК отключили электричество.

По состоянию на 18 августа (с учетом платежей на 17 августа) задолженность за потребленную электрическую энергию перед ТОО "АлматыЭнергоСбыт" составляет 97 853 357,14 тенге. (...) ПК "Курмет Достар" (орган управления объектами кондоминиума ЖК "Премьера." - Прим. ред.) получало уведомления о наличии задолженности и возможном прекращении (ограничении) поставки электроэнергии в случае отсутствия оплаты существующей задолженности. (...) Сотрудниками ТОО "АЭС" были развешаны объявления в домах ЖК "Премьера" о предстоящем отключении. 18 августа ТОО "АЭС подало заявку в АО "Алатау жарык компаниясы" (АЖК) на полное прекращение электроснабжения ПК "Курмет Достар" (ЖК "Премьера"). пресс-служба ТОО "АЭС"

В компании также сообщили, что в этот же день жителям ЖК подключили электричество.