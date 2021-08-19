Ожоги тела 30%, - жительница Павлодара оставила смартфон на зарядке

Причиной пожара в двухэтажном доме в Павлодаре стал смартфон, сообщает zakon.kz.

Оставив устройство на зарядке, девушка легла спать. Проснулась в охваченной огнем комнате, передает Pavlodarnews.kz.

Сначала загорелся матрас. Затем пламя перекинулось на другие домашние вещи и мебель в спальне.

С места пожара с ожогами госпитализировали в больницу 19-летнюю дочь хозяина дома. Ожоги тела составили 30%. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов. пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Девушка получила термоингаляционную травму, ожоги головы, лица, шеи, кистей и стоп. Ее госпитализировали в ожоговое отделение горбольницы. Состояние пациентки описывают как средней тяжести.



Марка смартфона неизвестна.



Огонь охватил 20 квадратных метров. Пламя потушили через 40 минут после вызова пожарных. На месте работали 16 сотрудников ДЧС, пять единиц техники, трое спасателей.