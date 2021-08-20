Внуки гвардейцев-панфиловцев рассказали истории своих предков

Одна из секций прошедшего 17 августа Международного общественного форума “Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах” посвящалась выступлениям прямых наследников генерал-майора Ивана Панфилова, передает zakon.kz.

Ранее одна из внучек Панфилова Айгуль Байкадамова сообщила о работе Международного Панфиловского движения, основной задачей которого является поиск всех родственников 316-й стрелковой дивизии.

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На форуме собрались дети и внуки тех, чьи предки участвовали в той кровопролитной войне. Одни рассказали о последней встрече с родителями, другие - о том, что слышали в детстве.

Сатымбекова (Митина в девичестве) Любовь Гавриловна - дочь одного из панфиловцев Гавриила Митина. Любовь Сатымбекова была 6-летней девочкой, когда началась Великая Отечественная война. Отец часто говорил, что Люба станет врачом.

Я выполнила его завет и стала врачом-хирургом, - с теплотой говорит Любовь Гавриловна.

Ее семья жила в Алма-Ате (ныне Алматы), где и была сформирована 316-я стрелковая дивизия. Гавриила Митина призвали в армию в первый же месяц с начала Великой Отечественной войны - в июне 1941 года.

16 ноября 1941 года Гавриил Степанович погиб, участвуя в уничтожении вражеских танков, 18 из которых смогла истребить его группа.

В 2019 году Любовь Гавриловна посетила Москву, где в то время организовали проект "Пойдем с нами". Ее семья отправилась в Дубосеково. Они посетили музей панфиловцев, послушали доклады о войне, героях. Затем возложили цветы у братской могилы 28 гвардейцев.

Благодаря подобным акциям память о героизме и доблести павших передается молодому поколению.

Поиском потомков панфиловцев в Кыргызстане занимается Любовь Таланова. Дивизия формировалась в его тогдашней столице - городе Фрунзе. Дедушку Любови Пантелея Сергеевича призвали 16 июля 1941 года в первый состав 316-й стрелковой дивизии. За время службы его наградили медалью "За отвагу", орденами Красной звезды и Отечественной войны. Пантелей Таланов дослужился до звания сержанта 55-го гвардейского отдельного батальона связи 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Однако в апреле 1945-го его отстранили от службы из-за ранения, обернувшегося в дальнейшем ампутацией ноги.

Своей историей поделилась и Бибихан Исламкулова. Отец ее супруга, Мухаметкул Исламкулов, до начала войны работал в газете "Социалистік Қазақстан". Его в звании младшего лейтенанта Бауыржан Момышулы назначил командиром первого батальона. Он участвовал в боях лишь в течение семи месяцев: 5 февраля 1942 года лейтенант Исламкулов, уничтожив роту противника, героически погиб под Москвой. Но где был захоронен Мухаметкул, его родня узнала лишь в 2017 году. Выяснилось, что его похоронили близ деревни Давыдово Новгородской области.

Прадед Анастасии Черноморской Сорокин Николай Владимирович погиб под Москвой. Бабушка девушки долго и безуспешно пыталась найти его могилу. После ее кончины в 2012 году поисками занялась сама Анастасия. В 2016 году она давала интервью в Москве на Пушкинской площади во время проведения Бессмертного полка, надеясь, что кто-то увидит и узнает ее прадеда по снимку. Но это было безрезультатно.

На данный момент до сих пор нет никаких данных ни о том, в какой части он служил, ни о месте его захоронения, хотя подавались запросы в разные подразделения, в числе которых архивы, госпитали и прочие, - отмечает девушка.

В панфиловской дивизии воевали два дедушки и дядя Адили Сулейменовой. Она тоже разыскивает документы, чтобы узнать правду о своих предках, о ходе сражений. Сейчас доподлинно известно, что отец ее отца служил в 316-й стрелковой дивизии. Часть его наград и грамот хранится в Музее славы в Талгаре, но получить их Адиля не смогла. Под Ржевом воевал дедушка по материнской линии - Букей Иманов. К счастью, мужчины этой семьи вернулись с войны, хоть и получили травмы и ранения.

Сегодня, несмотря на век прогрессивных технологий, восстановить картину прошлого практически невозможно. Сколько имен оказалось стерто, людей - забыто… Реально лишь надеяться на кропотливые старания историков, исследователей и ученых, которые все-таки однажды смогут докопаться до истины.

Еще очень многое нужно сделать, чтобы память о героических поступках наших предков осталась в веках.

Анна Туманова