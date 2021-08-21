Рабочий сорвался с крыши девятиэтажного дома в Уральске

21 августа 2021, 14:33
Фото: PxHere

В Уральске погиб рабочий, сорвавшись с крыши девятиэтажного дома, сообщает zakon.kz.

Он упал на козырек балкона первого этажа, передает портал "Мой ГОРОД".

Трагедия произошла 21 августа в 9:00. Мужчина проводил строительные работы, сорвался и упал.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался на месте. пресс-служба ДЧС ЗКО

В пресс-службе акима города отметили, что в этом доме ведется ремонт кровли по программе "Модернизация ЖКХ".

Трагедию полицейские зарегистрировали как "Несчастный случай".


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