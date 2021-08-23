В Нур-Султане автомобиль опрокинулся на крышу после столкновения

Авария с участием двух машин произошла вечером 22 августа, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного ДП, 22 августа около 21:33 18-летний водитель на автомобиле марки Geely Emgrand следовал по проспекту Туран со стороны улицы Керей, Жанибек хандары. Столкновение с машиной Toyota Estima, двигавшейся со встречного направления прямо, произошло при попытке водителя Geely Emgrand совершить поворот налево. В результате столкновения Toyota опрокинулась на крышу.

В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир автомашины Toyota Estima, которая была доставлена в больницу и после осмотра врачей была отпущена домой. По данному факту проводится дознание, - сообщили в ДП.