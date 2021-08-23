ДТП в Актюбинской области – двое погибших

Трагедия произошла 22 августа 2021 года в 21:30. 61-летний житель Алматы, двигаясь на грузовике Mercedes-Benz-1841 Actors по трассе "Карабутак-Костанай" сбил двух пешеходов, сообщает zakon.kz.

Авария случилась на 11 км трассы. В полиции области отметили, что водитель нарушил ПДД.

Двое пассажиров ВАЗ-2110 припарковали машину на обочине и двигались по дороге пешком, когда в них врезался грузовик.

В результате ДТП 36-37 летние жители города Актобе от полученных травм скончались на месте.

Сейчас проводятся следственные действия по статье 345 ч. 4 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В целях недопущения ДТП с данной категорией участников дорожного движения призываем водителей, заблаговременно, снижать скорость транспортного средства при приближении к пешеходному переходу. Пешеходам советуем приобрести и использовать светоотражающие элементы в одежде либо карманный фонарик, чтобы быть заметным в темное время суток. И не забывать, что перед тем как перейти проезжую часть дороги, пешеходам нужно остановиться и убедится в безопасности. начальник ДП Актюбинской Атыгай Арыстанов