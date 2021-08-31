В Талдыкоргане школьницы сломали беседку

В Талдыкоргане несовершеннолетние девушки раскачали беседку и перевернули ее, передает zakon.kz.

Видео данного инцидента распространили в Сети. Казахстанцы возмущены хулиганским поступком девушек.

На кадрах видеозаписи видно, как три девушки раскачивают уличную беседку, переворачивают ее, затем быстро убегают с места происшествия.

В ДП Алматинской области прокомментировали данный инцидент.

Данная публикация выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. Установлено, что инцидент имел место 29 августа текущего года в микрорайоне 9-площадка Талдыкоргана. Трое девочек ломали беседку для общего пользования. В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции УП Талдыкоргана установили 17, 15 и 14-летних несовершеннолетних жительниц данного района, которые были доставлены в полицию для разбирательства. пресс-служба ДП Алматинской области

Кроме того, сотрудниками ювенальной полиции собран материал, который будет направлен на комиссию по делам несовершеннолетних при Акимате города, для принятия мер.

В отношении 17-летней гражданки составлен административный протокол по ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Все школьницы взяты на школьный учет и контроль полиции. пресс-служба ДП Алматинской области