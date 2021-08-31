Позволил себя скрутить - в полиции Нур-Султана прокомментировали задержание дебоширов

В полиции Нур-Султана рассказали о задержании ночных хулиганов, сообщает zakon.kz.

История инцидента появилась на странице в Instagram.

Автор отмечает, что все происходило в ночь с 28 на 29 августа.

Мы с друзьями сидели в машине, когда к нам подошел некий гражданин в полицейской форме и нагло открыл дверь. Я начал видеосъемку и в ходе диалога сотрудника с моим другом, сотрудник насильно выхватил телефон из моих рук и отказывался его возвращать. Далее разговор продолжился на повышенных тонах. Лично я поднял руки и позволил себя скрутить, - сказано в сообщении.

По словам рассказчика, парней отвезли в РОП и продержали там пару часов без объяснения причин, а только заполнили протокол о нарушении тишины.

После у моего пострадавшего друга разболелся живот, а у меня потекла кровь из носа и началась рвота - нас обоих забрали в больницу. Мне диагностировали закрытый перелом носа и сотрясение мозга, у друга многочисленные гематомы и не двигается рука, - говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kris P Brothers️️️ (@kris_p_brothers)

В полиции столицы уточнили, что ночью 29 августа наряд полиции приехал на вызов о том, что неизвестные шумят и мешают отдыху.

В припаркованной автомашине находились пятеро молодых людей, которые громко слушали музыку, нарушая покой граждан. Сотрудниками полиции было предложено проехать в отделение полиции, на что они отказались, тем самым оказывая неповиновение и сопротивление законным требованиям представителя власти. В отношении правонарушителей были применены специальные средства, после чего доставлены в отдел полиции, - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, ребята привлечены к ответственности по статье 437 КРКобАП с наложением административного штрафа.

Касательно жалобы на сотрудников, Управлением собственной безопасности проводится проверка, по результатам которой действиям полицейских будет дана соответствующая правовая оценка, - добавили в полиции.