После ДТП бензовоз разлил топливо по трассе в ВКО

8 сентября 2021, 21:49
Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

ДТП произошло 8 сентября около 18:00 на трассе "Усть- Каменогорск- Риддер", сообщает zakon.kz.

В результате началась утечка ГСМ. По предварительным оценкам, в бензовозе - 17 тонн. На место происшествия прибыли спасатели ДЧС ВКО, которые изолировали пенной подушкой место розлива для предотвращения загорания.

Всего на месте работает 3 автоцистерны и​ 12 человек личного состава. Двух пострадавших врачи скорой помощи доставили в больницу. ​Сотрудники ДПП перекрыли проезд. пресс-служба ДЧС ВКО


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