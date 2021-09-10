В Экибастузе погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео, сообщает zakon.kz.

Стражи порядка обратили внимание на гонщика ночью 9 сентября и потребовали остановиться, однако водитель решил уйти от объяснений и пустился в погоню.

Водитель автомашины "ВАЗ 2106" все же попытался скрыться от полицейских. Он проехал на мигающий сигнал светофора, нарушил скоростной режим, далее проигнорировал знак и ограждение о проведении ремонтных работ, не справился с управлением: в итоге совершил ДТП, - рассказал начальник Управления полиции Экибастуза Павлодарской области Василий Скляр.

Остановившись, водитель бросился бежать. Но был задержан.

Лихач был пьян. Также установлено, что он управлял машиной, не имея водительских прав. Машина "ВАЗ 2106" водворена на спецштрафную стоянку, - добавили в ведомстве.