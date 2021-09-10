Названы каши, снижающие образование тромбов

Американские ученые назвали самые полезные каши, помогающие избежать заболевания сердца и снизить риск тромбообразования, передает zakon.kz.

Каша – одно из самых популярных блюд на завтрак. Но далеко не все знают о их реальной пользе для организма, в частности, для сосудистой системы, сообщает Profile.ru.

Льняная каша

В семенах льна содержится альфа-линоленовая кислота. Она, в свою очередь, обладает свойствами, которые помогают защитить от тромбов и воспалений, показывают исследования. Кроме того, согласно другим исследованиям, льняное семя полезно людям, страдающим высоким кровяным давлением. Это, как минимум, то, что необходимо для долголетия.

Гречневая каша

Рутин, содержащийся в гречневой крупе, снижает риск сердечных заболеваний. На это указывают некоторые научные работы. Кроме того, как отмечают ученые, в состав гречневой крупы входит полезное для организма железо.

Овсяная каша

По информации специалистов Гарвардской медицинской школы, овес является лучшей формой цельного зерна для снижения уровня холестерина в организме. Овес также богат витаминами группы B, натрием и кальцием.

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