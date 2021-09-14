12-летняя велосипедистка погибла под колесами КамАЗа в СКО

В пригороде Петропавловска КамАЗ наехал на велосипедистку, которая от полученных травм скончалась, передает zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 14 сентября на 953 км автодороги "Петропавловск – Жезказган".

Как сообщили в ДП СКО, под колеса грузовой автомашины попала 12-летняя велосипедистка. На место аварии выехала следственно-оперативная группа отдела полиции Кызылжарского района. Установлено, что 31-летний водитель автомашины КамАЗ направлялся в сторону города Петропавловска. В этом же направлении двигалась группа велосипедистов. Воспитанники спортивной школы ехали со стороны аэропорта в сопровождении автомашины "Газель".

В результате ДТП девочка скончалась на месте автоаварии. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", – говорится в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП.