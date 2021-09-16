Появилось видео массовой драки в Алматинской области 

16 сентября 2021, 12:27
Фото: piqsels.com

В социальных сетях появилось видео массовой драки в Алматинской области, передает zakon.kz.

15 сентября в дежурную часть УП Карасайского района поступило сообщение, что по трассе Алматы - Жандосова в поселке Кыргауылды идет массовая драка.

В ходе проверки установлено, что данный инцидент произошел между двумя жителями Алматы и двумя жителями поселка Кыргауылды. Причиной конфликта послужила словесная перепалка, переросшая в драку. В результате в ЦРБ Каскелена с различными травмами был госпитализирован 25-летний участник драки. Остальные конфликтующие доставлены в полицию, - рассказали в ДП Алматинской области.

Начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 2 УК РК.

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Публикация от ZHEST_KZ|21+???????????? (@zhest_kazakhstan)


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