В Японии произошло извержение вулкана

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ, уровень опасности повышен до третьего (из пяти), – говорится в сообщении японского метеорологического агентства.

По данным метеорологов, в результате извержения был зафиксирован выброс вулканических пород, сообщает NHK News.

Подтверждено, что большой вулканический блок пролетел почти в 1 км от кратера, – цитирует данные издание.

В связи с этим в районе объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км. О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается.

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Суваносэ — остров вулканического происхождения на юго-западе Японии. Его окружность составляет около 27 км, на нем проживают 84 человека. Вершиной острова считается вулкан Митаке, его высота 799 м над уровнем моря. Жители живут в районе порта Мотоура, примерно в 4 км к югу от Митаке.

В конце августа камчатский вулкан Шивелуч в результате извержении выбрoсил стoлб пеплa и дыма высотой 3 км. По информации спасателей, пепловый шлейф распространился на расстояние 30 км к северо-западу, однако не затронул населенные пункты.