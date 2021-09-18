Лошадь спровоцировала ДТП с полицейской машиной

18 сентября 2021, 12:12
Фото: pixabay.com

В Павлодарской области лошадь спровоцировала ДТП, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 17 сентября на трассе "Экибастуз - п. Солнечный" из-за бродившей по обочине лошади.

Пострадал 38-летний водитель Toyota Camry. Также, в ДТП повреждена служебная автомашина "ВАЗ", - отметили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В полиции уточнили, что машины водворены на штрафстоянку.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 1 УК РК, - заявили в пресс-службе.



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