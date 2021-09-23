Жуткое смертельное ДТП произошло в Актюбинской области

В Актюбинской области произошло жуткое смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

22 сентября в 15:30 57-летний водитель автомашины Lada Granta (житель Байганинского района), двигаясь со стороны пос. Шубаркудук в направлении пос. Байганин, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной "МАЗ-712" под управлением 30-летнего водителя. пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП водитель автомашины Lada Granta скончался на месте от полученных травм.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". пресс-служба ДП Актюбинской области