Полицейского уволили в Мангистау – в ДП назвали причину

В Мангистауской области уволили полицейского за пособничество в коррупционном правонарушении, передает zakon.kz.

Сотрудник криминальной полиции ОП Бейнеуского района лейтенант полиции А. Насихатов уволен из органов внутренних дел за пособничество в коррупционном правонарушении, - сообщили в ДП Мангистауской области.

Руководящий состав отдела полиции привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что полицейский получил крупную взятку за непривлечение к уголовной ответственности по факту сексуального домогательства.