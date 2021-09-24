В Нур-Султане мужчина грозился прыгнуть с башенного крана, передает zakon.kz.

23 сентября в 09.45 в Управление полиции района "Алматы" с заявлением обратился 41-летний мужчина по факту неуплаты денежных средств со стороны работодателя. Установлено, что он является работником строительной компании, - сообщили в ДП Нур-Султана.

По словам заявителя, ему не выплатили заработную плату, кроме того, не предоставляют безопасные условия труда.

Позже в полицию поступило сообщение о том, что данный заявитель пытается спрыгнуть со стрелы башенного крана, расположенного на строительном объекте ЖК "Привокзальное".

По данному вызову незамедлительно прибыли все экстренные службы. После проведения профилактической беседы мужчина добровольно спустился с башенного крана.

Руководством ТОО на счет гражданина перечислена заработная плата. В отношении 41-летнего мужчины возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство" .