Организатор смертельного восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, которое обернулось гибелью пяти человек, дал признательные показания, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

Мужчина сдался правоохранителям и во время допроса дал признательные показания. Об этом 27 сентября сообщили в Следственном комитете по Кабардино-Балкарской Республике.

Подозреваемый был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели группы туристов на Эльбрусе, которые отправились покорять гору в плохую погоду 23 сентября и в итоге оказались в настоящей снежной ловушке. Туристы обратились за помощью, однако спустить с горы живыми удалось не всех, сообщили в ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела о гибели альпинистов предусмотрена ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц". В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, трагедия произошла вечером 23 сентября. Группа альпинистов из 19 человек, находившаяся на высоте 5400 м на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии, запросила помощь. В ходе поисково-спасательных работ, которые продлились более семи часов, удалось найти, доставить вниз и передать медикам 14 человек (11 были доставлены в больницу, трое от госпитализации отказались), пятеро - погибли.

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