Подозреваемый в педофилии дал взятку следователю

В Уральске подозреваемый в развращении малолетних пытался дать взятку следователю, передает zakon.kz.

Как сообщается, мужчина перечислил по номеру телефона на счет следователя деньги, но об этом немедленно информировали управление безопасности, пишет портал "Мой ГОРОД".



В Уральском городском суде огласили приговор 52-летнему мужчине. Как следует из материалов дела, досудебное расследование в отношении электрика средней школы велось за преступление по статье за развращение малолетних.

Обвиняемый узнал номер телефона следователя, которая вела его дело. Он решил перечислить денежные средства на ее счет в банке, по номеру телефона, для содействия в исходе расследования. Без ведома следователя мужчина перечислил на счет 50 тысяч тенге. Однако женщина отказалась принимать взятку и обратилась в управление собственной безопасности, – говорится в материалах дела.

Мужчина свою вину признал и заявил, что раскаивается.

Приговором суда он был признан виновным в даче взятки должностному лицу. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 562 тысячи тенге, которые он должен выплатить в течение месяца. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, – говорится в документе.

По поводу факта развращения малолетних в пресс-службе департамента полиции сообщили, что уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый находится под арестом.