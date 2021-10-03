Дэниел Крейг получит звезду на Аллее славы в Голливуде

Британский актер Дэниел Крейг, сыгравший Джеймса Бонда в последних пяти фильмах франшизы, удостоится звезды на голливудской Аллее славы, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе организации, которая отвечает за размещение этих знаков признания знаменитостей, пишет ТАСС.

Дэниел Крэйг - это британский культурный идол, так же, как и Джеймс Бонд, человек, которого он [Крэйг] воплотил в пяти фильмах об агенте 007. Мы рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой Роджера Мура - другого прославленного актера, сыгравшего Джеймса Бонда. продюсер Аллеи славы Ана Мартинес

Звезда Крейга станет 2704-й по счету и будет находиться у здания с номером 7007, что подчеркнет вклад актера в киносагу о спецагенте. Церемония размещения знака пройдет 6 октября.

В августе 2021 года Крейг возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Издание Variety сообщило, что за съемки в серии фильмов "Достать ножи" британец заработал 100 миллионов долларов.

Премьера 25-го фильма об агенте под названием "Не время умирать" состоялась в лондонском королевском концертном зале "Альберт-холл" 28 сентября. Этот фильм станет последним в серии с Крейгом в главной роли.