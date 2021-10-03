ДТП с верблюдом – родственники погибшего водителя ищут хозяина животного

Трагедия произошла 11 сентября текущего года на объездном участке трассы Актау-Жанаозен, сообщает zakon.kz.

Близкие погибшего говорят, что его ослепил дальний свет встречного автомобиля и он не заметил выбежавшего на проезжую часть верблюда, передает Lada.kz.

Родственники не могут найти хозяина животного.

По их словам, они обращались с заявлениями в полицию Каракиянского района, департамент полиции региона и областную прокуратуру.

Хозяин верблюда и ослепивший дальними фарами водитель встречного автомобиля как будто "сквозь землю провалились". Мы написали повсюду заявления, но толку нет. Нам никто не может помочь, - в отчаянии говорят родственники погибшего молодого человека.

В департаменте полиции сообщили, что проводится досудебное расследование. Продолжаются поиски хозяина верблюда.