"Вау, Казахстан!": на байдарке - по одному из красивейших озер республики

Ведущий проекта "Вау, Казахстан!" на Первом канале Евразия Ануар Нурпеисов продолжает свое путешествие по ВКО. На четвертый день блогер и его команда отправились на озеро Язевое, находящееся на высоте 1650 метров над уровнем моря на самом краю нашей страны, передает zakon.kz.

Язевое и стало следующим "вау" для съемочной группы проекта: каждое утро из-за расположения озера на высоте образуется магическая пелена тумана.

Проехав пять километров вниз вдоль реки Язевой и пройдя чуть меньше километра, команда "Вау, Казахстан!" добралась до смотровой точки на одноименный водопад. Затем переехала реку Белая Берель, березовую рощу и миновала жуткое пепелище. В 2009 году здесь произошел пожар, уничтоживший хвойный лес на десятки квадратных километров.

На следующий день Ануар Нурпеисов вместе с туристами отправился в поход до Перевала Радостный, откуда открывается невероятный вид на гору Белуху.

Остаток дня было решено провести на озере Рахмановское, которое является одним из самых красивых озер Казахстана. Доплыв на байдарке до самого сердца озера, Ануар увидел изящный водопад Косы Вероники.

Если в центре озера вас настигла жажда, а воды с собой нет, то это не проблема. Вода в озере настолько чистая, что ее можно пить, - отметил он.

На шестой день команда добралась до села Катон-Карагай, откуда поехала в сторону Усть-Каменогорска, чтобы завершить свое путешествие.

Отметил для себя три важных пункта. Невозможно не влюбиться в Алтай. Невозможно забыть дни, проведенные тут. Невозможно описать словами здешние живописные дороги, - говорит ведущий.

"Вау" последнего, седьмого, дня стали Сибинские озера с кристально чистой водой. Это прекрасное место для уединения. Они находятся в 80 километрах от Усть-Каменогорска.

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