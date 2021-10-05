Путин вышел из самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет особой самоизоляции, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Читайте также: Путин: Обстановка сложная, собираюсь на карантин
Да нет. Сейчас такой особо уже нету самоизоляции, - сказал пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос, повлияет ли на празднование дня рождения президента самоизоляция.
Читайте также: Путин объяснил, почему ушел на самоизоляцию
14 сентября стало известно, что Владимир Путин отправился на самоизоляцию.
Читайте также: Когда Владимир Путин выйдет из самоизоляции
24 сентября Дмитрий Песков рассказал, чем занимается президент России на самоизоляции.
Хотите быть в курсе важных новостей?