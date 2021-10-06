Определен ключевой фактор выживаемости при COVID-19

Ученые из Канады и Испании оценили роль трех показателей крови, оказывающих влияние на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19. Основным показателем является уровень специфических антител, вырабатываемых против спайкового белка, передает zakon.kz.

Специалисты отмечают, что именно эти антитела появляются при вакцинации, пишет Profile.ru.

Насколько человек защищен от инфекции, можно сказать по трем показателям: общему количеству антигенов, уровню специфических антител против определенных антигенов или частей вируса и количеству вирусной РНК в крови, следует из научной работы.

Ранее ученые не знали, какой из этих показателей является ключевым для определения степени риска летального исхода.

Согласно данным, опубликованным в журнале Journal of Internal Medicine, для исследования были отобраны результаты анализов крови 92 пациентов с COVID-19. У всех диагноз был подтвержден с помощью ПЦР-теста. Ученые определили профиль антител в крови больных, прежде всего, IgG и IgM, специфических к S-белку вируса SARS-CoV-2. Затем оценили взаимосвязь между уровнями этих антител, присутствием белка нуклеопротеина (N) SARS CoV-2 в плазме, концентрацией вирусной РНК, а также влияние этих показателей на риск смертности пациентов.

Исследователи установили, что только один из трех параметров прямо коррелирует с высоким риском летального исхода. Речь идет о низком ответе антител против S-белка вируса. Другие два показателя связаны с первым: пациенты с плохим ответом антител имели рассеянные вирусные белки в крови и повышенные уровни вирусной РНК.

Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным, и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител, – рассказал один из авторов исследования, доктор медицинских наук из Института биомедицинских исследований в Саламанке Хесус Бермеджо-Мартин (Jesús Bermejo-Martin).

Научная работа предоставила дополнительные доказательства важности уровня антител против спайкового белка вируса SARS-CoV-2 для блокирования его репликации. Авторы исследования надеются, что их информация поможет установить оптимальные уровни антител, которые необходимы для преодоления COVID-19 конкретному пациенту в критическом состоянии.

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