YouTube заблокировал канал R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми

Платформа YouTube заблокировала два канала американского певца R. Kelly, которого суд признал виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сообщает zakon.kz.

Как заявил представитель видеохостинга, каналы, связанные с исполнителем, удалили в качестве меры "в связи с нарушением правил автором", передает агентство Bloomberg.

Мы можем подтвердить, что мы закрыли два канала, связанных с R. Kelly, в соответствии с нашими руководящими принципами ответственности. указано в заявлении представителей видеохостинга

По правилам сервиса, авторы контента несут ответственность за свои действия и за пределами платформы, то есть если поведение пользователя на других платформах вредит зрителям и рекламодателям, то руководство YouTube вправе принять меры.

Песни R. Kelly по-прежнему доступны на YouTube Music, а также на других стриминговых платформах. Остаются в свободном доступе и видео с участием певца, загруженные другими пользователями. При этом аккаунты R. Kelly в Facebook, Instagram и Twitter заблокированы.

28 сентября суд присяжных в Нью-Йорке признал рэпера R. Kelly (настоящее имя Роберт Сильвестр Келли) виновным по девяти статьям обвинения, в том числе в эпизодах вымогательства, сексуальной эксплуатации детей, похищения и подкупа. Решение о наказании суд объявит 4 мая 2022 года. 54-летнему мужчине грозит 10 лет тюрьмы.