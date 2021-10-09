Водитель и пассажирка погибли в результате автоаварии в Уральске

На месте смертельного ДТП работают сотрудники полиции, передает zakon.kz.
9 октября примерно в 16:15 в Уральске по проспекту Абая напротив дома 246 (район Тойота центра) произошло жуткое ДТП с участием автомашин "Лада Приора" и Mercedes, в результате которого два человека (водитель и пассажир автомашины "Лада Приора", мужчина 1985 г.р и женщина 2000 г.р. ), к сожалению, скончались на месте, - написала пресс-служба ДП ЗКО в Instagram.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК.
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