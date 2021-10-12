Законопроект по развитию рынка стрессовых активов разработали в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало концепцию и проект закона, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам развития рынка стрессовых активов, сообщает zakon.kz.

Предметом регулирования проекта закона являются общественные отношения, возникающие в сфере финансового рынка, а также отношения, складывающиеся между банками, ОУСА, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами, физическими и юридическими лицами при работе со стрессовыми активами.

Цель законопроекта - создание благоприятных условий для развития ликвидного рынка стрессовых активов и вовлечения в экономический оборот стрессовых активов путем снятия правовых препятствий.

Для реализации этих целей предусматривается ряд мер.

Так, для создания благоприятных законодательных условий для приобретения частными инвесторами стрессовых активов предусматривается:

расширение списка уполномоченных покупателей, которым банки и микрофинансовые организации будут вправе уступать (переуступать) права (требования) по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита физическим лицам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, и по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита юридическим лицам при условии, что лица, включенные в список уполномоченных покупателей, передадут такие права в доверительное управление коллекторскому агентству;

расширение полномочий коллекторских агентств путем предоставления им права осуществлять доверительное управление активами, приобретенными кредиторами (инвесторами);

корреспонденция положений банковского законодательства и законодательства о микрофинансовой деятельности в части разглашения банковской тайны и тайны предоставления микрокредита с положениями, вводимыми в связи с расширением перечня уполномоченных покупателей и осуществлением коллекторскими агентствами деятельности по доверительному управлению правами по договорам банковского займа и о предоставлении микрокредита.

Законопроект также предусматривает меры:

по обеспечению защиты прав и интересов потребителей (заемщиков);

по определению прав и обязанностей банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, при уступке прав (требований) по договорам банковского займа и о предоставлении микрокредита;

по определению прав и обязанностей коллекторского агентства в рамках осуществления доверительного управления;

по определению требований к информации, предоставляемой в кредитное бюро коллекторскими агентствами.

Документ определяет перечень уполномоченных покупателей-резидентов РК:

коллекторское агентство; банк, микрофинансовая организация; организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций; дочерняя организация банка, приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка (ОУСА); АО "Фонд проблемных кредитов"; специальная финансовая компания; АО "Казахстанский фонд устойчивости"; специальный фонд развития частного предпринимательства; Национальный банк РК; юридическое лицо – залогодержатель прав требований по договорам о предоставлении микрокредита при выпуске микрофинансовой организацией обеспеченных облигаций или получении займов.



По оценкам агентства, размер стрессовых активов на 1 июля 2021 года составляет порядка 2,5 трлн тенге (займы с просрочкой 90 и более дней, займы с реструктуризацией в связи с ухудшением финансового состояния, активы на балансе ОУСА, взысканное имущество) или 7,1% от активов банковской системы. Доля неработающих кредитов с просрочкой более 90 дней к середине 2021 года составила 4,8% или 0,8 трлн. тенге от совокупного ссудного портфеля банковского сектора.

Как считают разработчики документа, принятие проекта закона повлечет позитивные правовые и социально-экономические последствия, которые будут заключаться в снятии препятствий для входа на рынок стрессовых активов новых потенциальных инвесторов путем расширения списка уполномоченных покупателей стрессовых активов, что повлечет развитие рынка стрессовых активов, усиление конкуренции за счет увеличения количества потенциальных инвесторов, ускорит процесс вовлечения в экономический оборот стрессовых активов.

В настоящее время банки самостоятельно управляют проблемными активами, что снижает эффективность их основной деятельности по кредитованию, - говорится в документе.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 октября.