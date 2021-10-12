Законопроект по развитию рынка стрессовых активов разработали в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало концепцию и проект закона, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам развития рынка стрессовых активов, сообщает zakon.kz.
Предметом регулирования проекта закона являются общественные отношения, возникающие в сфере финансового рынка, а также отношения, складывающиеся между банками, ОУСА, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами, физическими и юридическими лицами при работе со стрессовыми активами.
Цель законопроекта - создание благоприятных условий для развития ликвидного рынка стрессовых активов и вовлечения в экономический оборот стрессовых активов путем снятия правовых препятствий.
Для реализации этих целей предусматривается ряд мер.
Так, для создания благоприятных законодательных условий для приобретения частными инвесторами стрессовых активов предусматривается:
Законопроект также предусматривает меры:
Документ определяет перечень уполномоченных покупателей-резидентов РК:
По оценкам агентства, размер стрессовых активов на 1 июля 2021 года составляет порядка 2,5 трлн тенге (займы с просрочкой 90 и более дней, займы с реструктуризацией в связи с ухудшением финансового состояния, активы на балансе ОУСА, взысканное имущество) или 7,1% от активов банковской системы. Доля неработающих кредитов с просрочкой более 90 дней к середине 2021 года составила 4,8% или 0,8 трлн. тенге от совокупного ссудного портфеля банковского сектора.
Как считают разработчики документа, принятие проекта закона повлечет позитивные правовые и социально-экономические последствия, которые будут заключаться в снятии препятствий для входа на рынок стрессовых активов новых потенциальных инвесторов путем расширения списка уполномоченных покупателей стрессовых активов, что повлечет развитие рынка стрессовых активов, усиление конкуренции за счет увеличения количества потенциальных инвесторов, ускорит процесс вовлечения в экономический оборот стрессовых активов.
В настоящее время банки самостоятельно управляют проблемными активами, что снижает эффективность их основной деятельности по кредитованию, - говорится в документе.
Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 октября.
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