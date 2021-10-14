Названы симптомы, требующие срочного обращения к врачу

Врач-аритмолог назвал симптомы, при которых необходимо обратиться к кардиологу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

При боли в затылке и сердце (словно его "взяли в ладонь и сжимают"), при непереносимости физических и эмоциональных нагрузок, повышении артериального давления, головокружении, состоянии предобморока и обморока медик призвал обратиться за медицинской помощью.

Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния (обострение заболеваний), из которых выйти "сухим" будет суждено далеко не каждому, - подчеркнул Ардашев.

Также, по его словам, в профилактических целях необходимо посещать кардиолога раз в год, а также делать электрокардиограмму (ЭКГ), Эхо-ЭКГ и при необходимости суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ)