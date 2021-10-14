В ВКО раскрыто жестокое убийство двух пенсионеров

Мужчина в ВКО зарезал двух пенсионеров, сообщает zakon.kz.

В полиции области рассказали подробности дела.

По данным ведомства, трагедия произошла еще 25 января в поселке Прибрежный.

В доме на полу лежали полуобожженные трупы его хозяев (83-летней женщины и 74-летнего мужчины) с признаками насильственной смерти. На их телах имелось множество колото-резаных ножевых ранений. По данному факту сразу было начато досудебное расследование по статье 99 ч. 2 УК РК (Убийство), в рамках которого на протяжении 8 месяцев оперативники тщательно изучали все обстоятельства произошедшего, - отмечено в сообщении.

В октябре подозреваемый был установлен.

Им оказался 37-летний мужчина, который испытывал определенную неприязнь к пенсионерам. Сразу после совершения убийства он умышленно поджог дом и скрылся. Сейчас подозреваемый содержится под стражей, досудебное расследование продолжается, - рассказал замначальника полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

За данное преступление подозреваемому, в случае признания судом его виновным, может быть назначено наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.