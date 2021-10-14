Пострадавшие в ДТП уверены, что аварию спровоцировали полицейские

Полицейская погоня спровоцировала ДТП. В этом уверены пострадавшие в страшной аварии. По их словам, водитель пытался скрыться от стражей порядка и прямо во дворе сбил бабушку, которая гуляла со своей четырехмесячной внучкой, сообщает zakon.kz.

По словам пенсионерки, виновник аварии пытался скрыться от преследовавшей его полиции, передает Первый канал "Евразия".

Я про себя отметила, что "ничего себе, милиция на такой скорости въезжает во двор!" И в это время почувствовала удар, упала, а когда в себя пришла – мужчина сидит передо мной и говорит: "Бабушка, бабушка, всё". А я спрашиваю, где внучка моя? Галина Дзюба

Галина Николаевна после случившегося перестала ходить – разорваны коленные связки и сухожилия. Четырехмесячная девочка вылетела из коляски на асфальт. Прогнозов о здоровье малышки врачи пока не дают. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и перелом свода черепа могут аукнутся серьезными проблемами в будущем.

Мама девочки считает виновным не только водителя, но и сотрудников полиции, устроивших гонки в жилом массиве. По ее словам, своими действиями они спровоцировали побег, приведший к ДТП.

В полиции сообщают, что начато стандартное досудебное расследование по факту нарушения ПДД.

Для определения степени причиненного вреда, необходимо проведение комиссионной экспертизы. По ее результатам, дело до конца месяца планируется передать в суд. руководитель пресс-службы ДП Павлодарской области Жанар Белялова

Родные виновника аварии, по словам мамы девочки, настойчиво предлагают деньги за примирение. То же советует ей и адвокат, констатируя, что большого срока виновник аварии все равно не получит, а то и вовсе попадет под амнистию. Виновник аварии, по словам мамы, был пьян. После трех суток ареста его отпустили на свободу. Полиция обещает в скором времени ответить на вопрос: правда ли, что именно погоня стала причиной ДТП.

А Галина Дзюба отмечает, что из полиции к ней никто ни разу не приходил.