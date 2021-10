Голливудская звезда заявил о правоте Путина и слабости США

США в настоящее время слабы, а президент России Владимир Путин был прав в своих высказываниях на счет Америки. Соответствующее заявление сделал американский актер Джон Кьюсак, сообщает zakon.kz.

Putin was right in a way - US democracy is so decadent & so weak - it can’t even jail a Donald Trump - a brazen criminal idiot a pathological liar and fascist -

If USA can’t arrest Trump- who is still attempting to overthrow democracy - then what are we ?

DOA