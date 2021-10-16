Голливудская звезда заявил о правоте Путина и слабости США

США в настоящее время слабы, а президент России Владимир Путин был прав в своих высказываниях на счет Америки. Соответствующее заявление сделал американский актер Джон Кьюсак, сообщает zakon.kz.

Путин был в известном смысле прав. Демократия в США настолько слаба и упадочна. Джон Кьюсак в своем Twitter-аккаунте

Putin was right in a way - US democracy is so decadent & so weak - it can’t even jail a Donald Trump - a brazen criminal idiot a pathological liar and fascist -

If USA can’t arrest Trump- who is still attempting to overthrow democracy - then what are we ?

DOA — John Cusack (@johncusack) October 15, 2021

По его словам, слабость демократии в США демонстрирует тот факт, что она "даже не может посадить в тюрьму Дональда Трампа". При этом актер назвал бывшего американского лидера "наглым криминальным идиотом, патологическим лжецом и фашистом".

Ранее бывший президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками на митинге, который состоялся в штате Айова. Республиканец резко раскритиковал администрацию действующего лидера Джо Байдена и посетовал, что Америка потеряла энергетическую независимость.

По словам Трампа, именно в период его правления Штаты впервые обеспечили себе энергонезависимость. Республиканец заметил, что теперь Вашингтон обращается к другим странам с просьбой "прислать немного нефти".

Джон Кьюсак не упомянул, какие конкретно высказывания президента России он имел в виду.