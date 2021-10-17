В Нур-Султане задержали автомобильного вора, искавшего незапертые машины

Идя по двору многоэтажки, подозреваемый дергал за ручки машин, ища открытые двери. Это зафиксировали камеры видеонаблюдений, как и последующую кражу, сообщает zakon.kz.

Молодой человек сумел найти незакрытый автомобиль. Проник в салон LADA -2114, открыл багажник. Включив фонарик, обстоятельно осмотрел салон автомашины, где из бардачка украл 150 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий автовор был задержан. Похищенные деньги успел растратить. В отношении ранее судимого за кражи подозреваемого проводится досудебное расследование. Устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы. пресс-служба ДП города Нур-Султан

С 11 по 17 октября в Нур-Султане проводится ОПМ "Автомобиль". С начала проведения мероприятия раскрыто 9 краж из салонов автомашин, 5 угонов и одна кража автомашины.

Так, в течение суток полицейские задержали двух автоугонщиков. По подозрению в совершении угона в мае т.г. задержан 20-летний парень. В ночное время со двора дома по улице Ондирис он совершил угон автомобиля марки "Газель". В настоящее время по факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело.