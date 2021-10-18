Под псевдонимом писательницы, получившей приз в миллион евро, скрывались трое мужчин

Испанская писательница под псевдонимом Кармен Мола стала лауреатом премии Planeta, победитель которой получает миллион евро, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На церемонии вручения премии выяснилось, что под этим псевдонимом скрывались трое мужчин, работающие сценаристами.

Секрет был раскрыт во время церемонии награждения. Получать премию за исторический триллер "Зверь" пришли его настоящие создатели — Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро. Едва рассеяв чары, они признались, что уже скучают по анонимности.

Это было очень удобно, нам понравилось. Критика не задевает тебя так сильно, и ты продолжаешь жить своей жизнью после выхода романа, — сказал в интервью газете El Mundo Хорхе Диас.

Выдуманная писательница была представлена публике как учительница средней школы, мать троих детей, которая преподает алгебру утром и после обеда, а в свободное время пишет романы об ультрадиком, жутком насилии. Ее имя, как утверждают создатели, пришло к ним как нечто простое и легко произносимое. Писатели отрицают, что выбор образа Кармен Мола был маркетинговым ходом.

Если Кармен Мола сработала, то это потому, что рассказы понравились читателям. <...> В глубине души мы не так уж важны, - подчеркнул Агустин Мартинес.

Премия "Планета" была учреждена в 1952 году и ежегодно вручается за лучший неопубликованный роман на испанском языке. Это одна из самых престижных наград в Испании наряду с премией Надаля.