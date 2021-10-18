Как побороть осеннюю сонливость

Осенью люди часто испытывают дневную сонливость, сообщает zakon.kz со ссылкой на радио Sputnik.

Дневная сонливость – распространенное отклонение от нормы, с которым сталкиваются многие люди осенью. Иногда желание спать больше, чем обычно, бывает связано с недомоганием, вызванным сокращением светового дня. Чем меньше света, тем выше риск развития депрессии, которая может проявляться в сонливости.

Одну из причин дневной сонливости связывают с психическими заболеваниями.

Депрессия – это достаточно распространенное состояние, которое встречается где-то у 10% людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать. Недостаток яркого солнечного света может способствовать развитию сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния.

Избавиться от дневной сонливости можно тремя способами:

моментальный, долгосрочный, медикаментозный.

Есть одно средство от дневной сонливости, его все знают, оно действует на людей, мышей, тараканов и даже рыб – это кофеин. Это химическое вещество, которое уменьшает сонливость у всех живых существ. Если сонливость беспокоит вас дольше одного дня, то начать надо с того, чтобы спать не менее семи часов ночью. Если после этого сонливость тоже никуда не делась, то нужно обсуждать другие варианты с врачом, – сказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.