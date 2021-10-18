В Туркестанской области на трассе в ДТП погибли шесть человек, сообщает zakon.kz.

На 172 километре автодороги Жетысай-Шардара автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Audi.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водители двух легковых автомашин и 4 пассажира, среди которых двое несовершеннолетних. Еще шесть человек были доставили в больницу с различными травмами, - сообщили в ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Шардаринского РОП по ст. 345 ч. 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц".

Расследованием занимаются дознаватели ДП Туркестанской области.

Назначен ряд экспертиз. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства ДТП.