Медаль "Алтын Белгi" выставили на продажу за 2 млн тенге

В Костанае на одном из сайтов появилось объявление о продаже медали "Знак отличника Алтын белгi" за 2 миллиона тенге, сообщает zakon.kz.

Как сообщил журналисту "НГ" автор объявления, эта медаль эксклюзивная, таких не так уж и много, и поэтому он выставил такую цену.

Он также сообщил, что выпускник этого года, а потом согласился сделать скидку до 1,5 миллиона тенге.

Представляться автор объявления отказался. Причину продажи памятной вещи тоже озвучивать не стал.

Как сообщили в МОН РК, "Алтын белгі" - это именная медаль. Она выдается вместе с аттестатом об общем среднем образовании, где прописывается имя получателя.

То есть передать или продать ее кому-то для пользования преимуществами, которые имеются у обладателей "Алтын белгi", невозможно. Медаль разве что может представлять интерес для частных коллекционеров, нумизматов, - отметили в министерстве.





