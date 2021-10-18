Сбил и не остановился - родные погибшего школьника требуют задержать водителя

Родные погибшего в Алматинской области школьника требуют наказать виновника аварии. Он сбил подростка насмерть прямо на пешеходном переходе. По крайней мере, так утверждают очевидцы. Удар был настолько сильным, что мальчик отлетел на несколько десятков метров, сообщает zakon.kz.

Родные боятся, что виновник избежит наказания. Очевидцы говорят, что на месте 59-летний водитель представился бывшим сотрудником полиции. А позже мужчину и вовсе отпустили под подписку о невыезде, передает Первый канал "Евразия".

Авария, которая унесла жизнь 14-летнего Рамзана, произошла неподалеку от поселка Гульдала, где он жил. Вечером, вспоминает отец, сын домой не пришёл, тогда они стали обзванивать друзей и знакомых. Но страшную новость сообщили полицейские.

Мой сын переходил дорогу на зеленый свет. На большой скорости, даже не останавливаясь его сбила машина. Водитель пытался убежать. Неравнодушные водители его остановили, перегородили дорогу. Говорил, что трезвый, но со слов очевидцев, он был пьян. отец погибшего Бахтияр Токтахунов

На видео регистратора попал момент наезда, пострадавшего протащило несколько десятков метров. Шанса выжить у ребенка не было.

Позже очевидцы расскажут: школьник переходил по зебре, соблюдая правила, в то время как водитель проехал на красный, и даже не пытался остановиться.

Погибший учился в девятом классе – гордость не только для родителей, но и учителей. Отзывчивый и добрый, рассказывают все, кто его знал. Рамзан занимался единоборствами и мечтал стать поваром, как его отец. 21 октября школьнику бы исполнилось бы 15 лет.

Родные боятся, что виновник избежит наказания. Очевидцы говорят, что на месте 59-летний водитель представился бывшим сотрудником полиции. А позже мужчину и вовсе отпустили под подписку о невыезде.

Освидетельствования нет. Водитель отказался его проходить. Эксперты взяли кровь на анализ, но с тех пор прошла неделя. Нет никаких результатов. Водитель ходит на свободе. Нас это не устраивает. Хотим обратить внимание властей, чтобы приняли адекватное решение, и виновный был наказан. Мы хотим справедливости. дядя погибшего Тохтияр Тохтахунов

В полиции области подтвердили, что изменили меру пресечения, при этом следствие продолжается.

Водитель признан подозреваемым и водворен в ИВС. По факту ДТП возбужденно уголовное дело по статье 345, ч 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы. 15 октября постановлением следственного судьи мера пресечения была изменена в виде залога. официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы

Виновному грозит до 5 лет тюрьмы. А родственники погибшего, помимо наказания, требуют еще и установить камеры на пешеходном переходе.