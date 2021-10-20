Начать сначала - бизнесмен из Кокшетау восстановил заброшенное производство

Предприниматель из Кокшетау восстановил заброшенное производство железобетонных изделий благодаря госпрограмме "Экономика простых вещей".

Построить дом без плит перекрытия, стеновых блоков и других железобетонных изделий невозможно. И строительный бум последних лет формирует растущий спрос на эти материалы.

Год назад бизнесмен Александр Дворцевой из Кокшетау - директор ИП "СКЦ "Бетон" - решил восстановить простаивающий несколько лет завод по производству железобетонных изделий.

Нам одобрили кредит на 300 миллионов тенге с субсидируемой ставкой вознаграждения по программе "Экономика простых вещей". На эти деньги мы купили новое оборудование и запустили производство, - рассказывает он.

Благодаря этому на предприятии трудоустроено 60 человек, а Акмолинская область существенно сократила потребность в стройматериалах.

Согласно правилам программы "Экономика простых вещей", предприниматели, работающие в обрабатывающих и агропромышленном секторах экономики, могут взять кредит на 10 лет на инвестиции и на три года на пополнение оборотных средств в десяти казахстанских банках второго уровня. При этом государство субсидирует процентную ставку до 5% для переработчиков АПК и до 6% для сектора переработки и услуг. Финансирование программы идет в том числе через Казахстанский фонд устойчивости.

Это очень серьезная поддержка, которая позволяет гораздо быстрее выйти на самоокупаемость, - подчеркивает Александр Дворцевой. - Я хочу, чтобы из наших железобетонных изделий было построено как минимум 15 000 квадратных метров жилья для акмолинцев. А потом видно будет, куда дальше развиваться, - рассказывает глава "СКЦ Бетон".

За год благодаря программе "Экономика простых вещей" в стране запущено более 3,5 тысячи проектов, создано 70 тысяч рабочих мест, произведено товаров и услуг на 3,5 триллиона тенге. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продлить действие программы до конца 2022 года.