Экстремиста задержали в Кызылорде

В Кызылорде задержан приверженец экстремистской организации, деятельность которой запрещена судом, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками Департамента Комитета национальной безопасности проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении 48-летнего жителя области - сторонника религиозной экстремистской организации "Таблиги жамагат". Гражданин "Д." следовал условиям и традициям запрещенной судом религиозной экстремистской организации, организовывал ее деятельность, пропагандировал близкие религиозные связи, обучая информации, разжигающей религиозную рознь и признаваемой религиозно экстремистской. пресс-служба ДП Кызылординской области

Кроме того, установлено, что религиозная экстремистская организация организовывала собрания на территории города и вела тайные проповеди.

В ходе анализа материалов специальных мероприятий в связи с тем, что в действиях гражданина "Д." обнаружены признаки уголовного правонарушения, в отношении него проведено досудебное расследование по ч. 1 ст. 405 УК РК. Приговором Кызылординского городского суда от 20 сентября гражданин "Д." признан виновным и привлечен к ответственности в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев и взят на пробационный контроль. пресс-служба ДП Кызылординской области