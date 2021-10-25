Мужчину убили лопатой и ножницами в ВКО

В Восточно-Казахстанской области мужчину убивали лопатой и ножницами, передает zakon.kz.

В начале октября в полицию поступило сообщение от неизвестной женщины, в котором она сообщила, что в доме, расположенном на одной из улиц с. Новая Шульба, обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 19-летний житель Бородулихинского района, который признал свою вину, – рассказал заместитель начальника ДП ВКО полковник полиции Талгат Шаяхметов.

Как установили полицейские, злоумышленник в ходе распития алкоголя, на почве словесного конфликта, нанес потерпевшему множественные удары лопатой и ножницами по разным частям тела, в результате которых последний получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту убийства (ст. 99 ч. 1 УК РК) начато досудебное расследование. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.