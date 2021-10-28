В Алматы горела сауна – пожару присвоили ранг повышенного

В Алматы загорелся двухэтажный банный комплекс, сообщает Zakon.kz.

Пожару был присвоен ранг повышенного. Огнеборцы прибыли по адресу: Алатауский район, ул. Сухамбаева, д. 21 через 5 минут после вызова.

Горела кровля сауны.

Создалась угроза распространения на трехэтажное примыкающее здание. Незамедлительно на тушение и защиту были введены пожарные стволы, развернута работа штаба, создано два боевых участка. Звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей. пресс-служба ДЧС города Алматы

За полчаса, в 20:37, пожар локализован, ликвидирован в 20:46. Удалось отстоять помещения первого и второго этажей комплекса (торговые точки, тренажерный зал и пр.), а также частные помещения примыкающего трехэтажного здания (кафе, игровой зал и жилые помещения).

Жертв и пострадавших нет