KazakhExport начал передавать часть рисков в Швейцарию

Одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, швейцарская Swiss Reinsurance Company, начала сотрудничество с KazakhExport в области перестрахования рисков, которые казахстанское экспортно-кредитное агентство принимает, поддерживая экспортеров.

Какое значение это имеет для финансового рынка нашей страны и как это повлияет на экспорт страны, рассказывают менеджеры национальной компании – заместитель председателя правления Куаныш Мукажанов и директор департамента перестрахования Асем Молдабаева.

- Что заставило KazakhExport искать партнеров по перестрахованию?

- Из года в год мы наращиваем объем страховой поддержки экспорта. Если в 2017 году мы приняли 40 млрд тенге страховых обязательств, в 2020 году, несмотря на пандемию, 134 млрд тенге, то в этом году надеемся принять более 200 млрд тенге. Причем природа страховых рисков меняется. Срок договоров страхования в среднем становится длинней, а кроме того, расширяется ассортимент в разрезе продуктов. Если раньше мы принимали риски экспортеров только по заключенным контрактам или помогали экспортерам решить вопрос с пополнением оборотного капитала, то теперь мы также помогаем экспортерам расширять производственные мощности и даже создавать новое производство. Это все отражается на размере и структуре текущего портфеля. Сегодня он уже составляет 263 млрд. тг. И, конечно, отсюда возникает большой вопрос о размере нашей страховой емкости, то есть возможности принимать новые риски без потери своей устойчивости. Известно, что с самого образования нашей организации на протяжении 16 лет мы дважды в год подтверждаем международный кредитный рейтинг агентства Moody’s. Он всегда был на уровне суверенного рейтинга нашей страны. Глядя на рейтинг, экспортеры, банки и другие финансовые организации, которые получают у нас страховую защиту, сохраняют уверенность, что мы ответим по своим обязательствам. Однако, чтобы сохранить рейтинг, из-за быстрого роста страхового портфеля нам нужно постоянно решать вопросы с увеличением нашей страховой емкости. И решаем мы данный вопрос тремя способами. Первый способ – увеличение уставного капитала. В течение последних пяти лет мы были капитализированы почти в 10 раз. Второй способ – получение государственной гарантии по нашим обязательствам. Данная гарантия предполагает выделение денег правительством в случае, если капитала компании не будет достаточно, чтобы ответить по реализованным страховым случаям. Третий вариант – передать часть рисков в перестрахование. Это высвободит часть страховой емкости.

Кроме того, разделение рисков, обмен рисками через перестрахование целесообразно с точки зрения диверсификации и сбалансированности страхового портфеля даже, когда не стоит вопрос свободной страховой емкости. Это международная практика, которая за многие десятилетия существования показала свою оправданность, когда перестрахование помогло устоять страховым компаниям в периоды больших кризисов. Если учесть, что мы принимаем именно кредитные риски, то для нас это наиболее актуально.

- Асем, а в чем особенность облигаторного перестрахования?

- Перестрахование в деятельности страховых компаний является одним из важных направлений. Выбирая страховую компанию, экспортеру или любой организации необходимо учитывать многие факторы: репутацию страховщика, суммы страховых премий и порядок их уплаты, наличие лицензии, размер собственных средств и оплаченной доли уставного капитала компании-страховщика и т.д. И лишь немногие клиенты, особенно при страховании крупных или сложных рисков, интересуются, будет ли страховщик заключать договор перестрахования, и если да, то с кем и на каких условиях. Ведь перестраховщик своими резервами поддерживает перестрахователя при выполнении его обязательств перед клиентом.

Облигаторное перестрахование – форма перестрахования на базе соглашения, связывающего передающую и принимающую стороны обязательством перестраховывать и принимать все риски в соответствии с предоставленным портфелем, исходя из условий покрытия и предела облигаторного договора. Или, другими словами, облигаторное перестрахование позволяет оперативно, можно сказать, "на автомате", без какого-либо андеррайтинга в офисе перестраховщика разделить риски по целому страховому портфелю. То есть перестраховщик в этом случае полностью доверяет перестрахователю в том, что тот качественно провел свой андеррайтинг и оценил все риски, и, безусловно, принимает на себя часть этих рисков почти сразу после заключения каждого нового договора страхования.

Облигаторное перестрахование несет большое количество выгод и преимуществ для нас. Как сказал Куаныш, во-первых, это улучшение финансовых показателей компании, и, в частности, платежеспособности. Во-вторых, это наличие автоматической емкости для оперативного принятия решения о страховании рисков. KazakhExport получает гарантию того, что все заключенные им договоры страхования, соответствующие условиям соглашения с перестраховщиком, будут автоматически перестрахованы. Еще до заключения договора страхования исключается риск неперестрахования обязательств по нему. В-третьих, при облигаторном перестраховании мы способствуем сохранению коммерческой тайны, так как нет необходимости предоставлять перестраховщику подробную информацию о каждом заключаемом договоре страхования. В-четвертых, улучшается защита наших клиентов, так как у перестраховщика более высокий рейтинг. Рейтинги Swiss Re: AA- (very strong) по шкале Standart&Poors, A+(superior) по шкале A.M. Best и Aa3 (excellent) по Moody's. И кроме перечисленного мы немного снижаем операционную нагрузку и накладные расходы по перестрахованию.

- Хорошо, теперь понятно, почему так важно для вас перестрахование. Но в Казахстане множество страховых компаний, и даже KazakhExport не самая крупная из них. Почему бы не передать риски им в перестрахование?

- На практике заключение облигаторных договоров перестрахования в Казахстане и на зарубежном рынке является относительно непростой процедурой по причине сложности оценки рисков и других технических аспектов. В деятельности KazakhExport, который использует финансовые инструменты при поддержке экспортеров, передача портфеля страхования займов, аккредитивов, экспортных кредитов и краткосрочной дебиторской задолженности усложняется структурой самих продуктов. Для отечественных страховых компаний в отрасли "Общее страхование" финансовые риски не являются приоритетными, и как следствие, они не проявляют интереса к подобным продуктам. К тому же провести андеррайтинг кредитных рисков на сегодняшний день им сложно. Для этого нет в штате экспертов, так как просто это не их бизнес. По этой причине KazakhExport продолжал держать на собственном удержании портфель, одновременно пытаясь найти партнеров.

- Было сложно их найти?

- Сотрудники департамента перестрахования в течение почти двух лет прорабатывали вопрос передачи портфеля на зарубежном рынке. Пандемия и здесь внесла свои коррективы в процессы проведения переговоров и встреч. Последние "живые" встречи представителей KazakhExport с западными перестраховщиками проводились в начале 2020 года. На тот момент была достигнута договоренность с одним из крупнейших в мире брокеров AON по размещению нашей облигаторной программы, у которого на тот момент имелся положительный опыт по размещению финансовых рисков для страховых компаний и экспортно-кредитных агентств во многих странах. С начала 2020 года и до недавнего времени велась работа в онлайн-режиме: проводились переговоры, постоянная переписка, презентации по продуктам, многочисленные вопросы брокера и перестраховшиков с одной стороны и ответы сотрудников KazakhExport – с другой. В течение полутора лет сотрудниками департамента перестрахования велась тщательная, усердная и довольно-таки трудоемкая работа по предоставлению различной информации по страховому портфелю, условий договоров, статистике, заполнению профайлов для брокера и перестраховщиков. Данная работа привела к положительному результату в августе этого года, и мы смогли получить согласие по заключению договора облигаторного перестрахования с Swiss Reinsurance Company по страхованию займов, экспортных кредитов и краткосрочной дебиторской задолженности, покрывающей территории экспортных поставок отечественных производителей. Надо отметить, что это первая в истории страхового рынка Казахстана облигаторная программа, покрывающая такие специфические кредитные риски.

- Куаныш, как я понимаю, это очень знаковое событие в истории KazakhExport?

- Не то слово! Мы это расцениваем, как признание нашего профессионализма со стороны западного рынка. Перестраховщик Swiss Reinsurance входит в десятку крупнейших перестраховочных организаций мира, осуществляет свою деятельность с 1863 года (158 лет) с головным офисом в Цюрихе.

Принимать риски по облигаторному договору – это означает принимать их "вслепую", то есть это значит полное доверие нам, нашим системам оценки рисков, андеррайтинга и тарифообразования. Swiss Re убедились, что наши процедуры, бизнес-процессы и андеррайтинг стабильно способствуют удержанию коэффициента убыточности на низком уровне. Внутри страны нам почти не у кого перенимать опыт, и мы развиваемся с оглядкой на экспортно-кредитные агентства дальнего зарубежья. Сейчас мы в очередной раз убедились, что все делаем правильно.

Заключение договора облигаторного перестрахования со Swiss Reinsurance укрепляет финансовую устойчивость KazakhExport, ведет к расширению возможностей компании на зарубежном рынке, снижает нагрузку на портфель и увеличивает охват по оказанию поддержки отечественных экспортеров. Экспортеры Казахстана и банки, участвующие в экспортных сделках, только выигрывают от этого сотрудничества, так как повышается надежность получаемой ими страховой защиты.