Авансовые платежи можно учитывать в счет уплаты таможенных пошлин и налогов

В договор о Евразийском экономическом союзе внесены изменения, позволяющие минимизировать затраты участников внешнеэкономической деятельности и упростить таможенное администрирование. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает Zakon.kz.
Протоколом о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года внесены изменения в целях реализации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Также можно провести зачет в счет уплаты налогов, по которым обязательство возникает при импорте товаров из третьих стран. Комитет госдоходов
В КГД отметили, что авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, не идентифицированные плательщиком в разрезе конкретных видов и сумм таможенных платежей и налогов в отношении конкретных товаров.
Так, протокол предусматривает внесение изменений в части:
Ратификация протокола позволила:
Изменения вступили в силу с 1 августа 2021 года.
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