Диетолог назвала эффективный продукт для снижения давления

Врач-диетолог рассказала, что семена чиа являются эффективным продуктом для снижения артериального давления, сообщает Zakon.kz.

Об этом диетолог Ольга Чунтонова рассказала РИА Новости. Она отметила, что этот суперфуд, пользующийся популярностью среди приверженцев здорового образа жизни, оказывает серьезное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Семена чиа влияют на артериальное давление. Входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза. Очищая стенки сосудов от атеросклеротических бляшек, семена предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы. В составе в большом количестве есть магний и калий, которые влияют на показатели артериального давления, — подчеркнула диетолог.

Она посоветовала добавлять семена в рацион гипертоникам, но не употреблять их при гипотонии. Это может спровоцировать еще большее снижение артериального давления.