Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Бишкек

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Алматы – Бишкек, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, 37-летний водитель Honda Odyssey выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Galant. В результате столкновения пассажирка автомашины Mitsubishi Galant от полученных травм скончалась на месте, – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Оба водителя и еще одна пассажирка госпитализированы в больницу.

Начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК.





