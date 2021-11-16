Разбойные нападения в Алматинской области – подозреваемые задержаны 

Трое молодых людей совершали разбойные нападения на жителей Алматинской области, передает Zakon.kz.

6, 7 и 9 ноября в полицию обратились трое жителей Карасайского района с заявлениями о совершенных на них вооруженных нападениях в ночное время. Во всех эпизодах фигурировали трое молодых людей в медицинских масках, кепках и капюшонах, вооруженных пистолетом и ножом, – сообщили в ДП Алматинской области.

Злоумышленники, угрожая и применяя насилие, забрали у пострадавших дорогостоящие сотовые телефоны стоимостью от 330 тыс. до 840 тыс. тенге. Передвигались они на арендованной автомашине Honda серебристого цвета.

Их задержали в Алматы. Ими оказались ранее судимые за грабежи, разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и угон. У подозреваемых были изъяты нож, пистолет, маски, два похищенных телефона, третий телефон они успели продать.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по ст. 192, ч. 2, п. 1, 4 УК РК – "Вооруженный разбой, совершенный группой лиц".

Сейчас они находятся под стражей.