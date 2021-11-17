"Хотели подарить людям праздник" – организаторы о "Мисс Казахстан"

В Алматы прошел финал национального конкурса "Мисс Казахстан", в котором приняли участие 28 девушек. В этом году конкурс отмечает свое 25-летие, передает Zakon.kz.

Организаторы "Мисс Казахстан" рассказали, что подстроились под результаты голосования: из-за сжатых сроков принимать решение следовало быстро. Казахстан примет участие в трех международных конкурсах сразу – "Мисс Мира", "Мисс Земля", "Мисс Вселенная".

15 финалисток

Вы знаете, какое сейчас время – неизвестно, что будет дальше. Нам удалось красиво обыграть все на сцене, чтобы девушки уже начинали готовиться, чтобы мы знали, кто отправится на те конкурсы, – говорит директор по социальным проектам национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" Совет Сеитов.

Директор по социальным проектам конкурса "Мисс Казахстан" Совет Сеитов

Таким финалом, с тремя победительницами организаторы отпраздновали 25-летие самого конкурса "Мисс Казахстан". Четверть века – немалый срок для подобных проектов.

Мы также хотели подарить людям праздник в этот непростой период. Все мы помним лето 2020 года. Радостные события вселяют в человека надежду и веру, что все будет хорошо, – отмечает президент национального конкурса "Мисс Казахстан" Алена Кырбасова.

Помимо внешней красоты, сейчас жюри обращает большое внимание на деятельность конкурсанток, их жизнь и гражданскую позицию. Карантин подтолкнул многих заниматься общественными делами, помогать окружающим.

Региональные туры проводились в режиме онлайн.

Шоу талантов на конкурсе "Мисс Казахстан"

Но это нам очень помогло. Оказывается, когда человек находится удаленно, ты можешь больше с ним разговаривать, узнать что-то интересное о его семье, образе жизни. Понятие визуальной красоты – уже вчерашний день. Сегодняшний тренд – целеустремленная, образованная девушка, – подчеркивает глава конкурса.

Руководитель национального конкурса "Мисс Казахстан" Алена Кырбасова

К любому конкурсу нужно готовиться, равно как и быть готовым к любым результатам. Это – большой труд, отмечает Совет Сеитов. В этом году, следуя международным стандартам красоты, организаторы "Мисс Казахстан" тоже изменили критерии отбора девушек, тем самым повышая шансы потенциальных конкурсанток. К примеру, раньше допускались участницы ростом от 170 см и выше, а в этот раз претендовать могли девушки от 168 см и выше. Бороться за звание "Мисс Мира" можно уже с 17 лет, ранее – только с 18, а предельный возраст – 23,5. До 27,5 лет есть шанс стать "Мисс Вселенной".

Топ-5 гранд-финалисток конкурса красоты "Мисс Казахстан"

Из пятерки, попавшей в гранд-финал, короны и ленты получили три конкурсантки. Анна Глубоковская примет участие в конкурсе "Мисс Земля", за звание "Мисс Вселенная" от Казахстана будет бороться Айдана Ахантаева, на "Мисс Мира" заявлена Назерке Карманова. "Мисс Казахстан-2019" Мадина Батык и скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев короновали победительниц.

Коронация трех победительниц

Две участницы – Данагуль Карабай и Карлыгаш Сексенкызы – удостоились званий вице-мисс.

Топ-5 участниц конкурса "Мисс Казахстан" слева направо: Данагуль Карабай, Айдана Акантаева, Назерке Карманова, Анна Глубоковская, Карлыгаш Сексенкызы

В числе жюри присутствовали авторитетные личности, общественные деятели, известные музыканты. Их решение было взвешенным и объективным. Победы удостоились лучшие из лучших.