Поражение ЖКТ у детей при коронавирусе выросло в 10 раз

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о том, что в отдельную форму коронавируса у детей могут выделить изолированное поражение желудочно-кишечного тракта, передает Zakon.kz.

По его словам, число таких случаев с приходом штамма "дельта" выросло в 10 раз.

Как пишет rg.ru, Горелов напомнил, что в 2020 году только у 2% детей отмечалось исключительное поражение желудочно-кишечного тракта. С приходом "дельта-штамма" эта цифра увеличилась до 20%, то есть у каждого пятого заболевшего коронавирусом ребенка отмечается изолированное поражение ЖКТ.

По словам эксперта, при подобном течении болезни на первый план выходит умеренная лихорадка, мышечные боли, вялость, головная боль. При этом доминируют боли в животе, тошнота и рвота.

Горелов уточнил, что длится диарейный синдром в среднем около четырех дней.